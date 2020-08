Modelfoto: Adobe Stock Foto: Zivica Kerkez/kerkezz - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Spørger 4.000 virksomheder Furesø Kommune gennemfører omfattende undersøgelse blandt erhvervslivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spørger 4.000 virksomheder Furesø Kommune gennemfører omfattende undersøgelse blandt erhvervslivet

Furesø Avis - 11. august 2020 kl. 16:04 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

skema I Furesø Kommune modtager 4.000 virksomheder fordelt på forskellige CVR-numre i nærmeste fremtid et spørgeskema.

"Efter et forår, hvor alt har været vendt på hovedet, er der mere end nogensinde brug for at vide, hvordan erhvervsliv og kommune bedst samarbejder om et godt erhvervsklima," konstaterer kommunen i en pressemeddelelse, hvor formand for Furesø Industri Mogens Brusgaard siger:

"Furesø Kommune har 7 år i træk nu sikret sig en placering som Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune. Man kommer ikke sovende til sådan en topplacering i Dansk Industris årlige erhvervsklima undersøgelse. Det gør man kun gennem et godt og frugtbart samarbejde erhvervsliv og kommune imellem. Derfor opfordrer vi stærkt virksomhederne til at give deres besyv med ved at deltage i undersøgelsen."

" Flere organisationer laver hvert år forskellige undersøgelser, der benchmarker kommunerne mod hinanden. Denne undersøgelse sætter fokus på, hvordan erhvervslivet ser på samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune. Men den giver os i høj grad også en pejling af, hvad der vil have størst værdi for erhvervslivet, at vi sætter fokus på fra kommunens side for at fortsætte den gode udvikling," lyder det fra formand for kommunens beskæftigelses-, og erhvervsudvalg Hasan Yilmaz (S).

" Med en så stor og repræsentativ undersøgelse får vi en god viden og indsigt, der kan danne grundlag for de kommende års samarbejde og den dialog, vi har mellem virksomheder og kommune. Den konstruktive dialog betyder meget for, hvordan vi fortsat kan udvikle kommunen erhvervsmæssigt. På vegne af erhvervslivet er jeg meget spændt på at se resultaterne, også fordi det giver os en idé om, hvordan vi i erhvervsforeningen hjælper vores medlemmer bedst muligt," siger formand for Furesø Erhvervsforening Birgit Ritter i pressemeddelelsen.

Virksomhederne får spørgeskemaet via e-boks i uge 34. Sidst Furesø Kommune udførte en undersøgelse af denne størrelse var i 2011.