Spejdernes Genbrug er lukket: Det bliver ikke respekteret af alle

Bestyrelsen følger løbende med i udviklingen og myndighedernes udmeldinger, og indtil videre vil der som minimum til august, fortsat vil være et forbud mod arrangementer og begivenheder for mere end 500 personer.

"Vi har selvfølgelig overvejet flere muligheder for at åbne f.eks. dele af hallen eller regulere antal af besøgene, men det er nok umuligt at sikre på en ansvarlig måde og igen må vi tænke på vore frivillige", siger Winnie Martinsen.

"Så derfor er al afhentning og sortering af varer aflyst indtil videre, ligesom vores "Lade" på genbrugsstationen er lukket for modtagelse af varer. Desværre bliver det ikke altid respekteret, og det er Spejdernes Genbrug's medlemmer, hvoraf hovedparten som sagt er i risikogruppen for Coronaviruss'en, der skal rydde det op. Så har man gode salgbare varer og har mulighed for at opbevare dem til vi åbner igen, vil vi være meget glade for at modtage dem til den tid", slutter Winnie Martinsen.

Læs mere på deres hjemmeside spejdernesgenbrug.dk eller på deres Facebookside. lmv