Spejdernes Genbrug aflyser også i april

Spejdernes Genbrug i Farum vælger nu at følge myndighedernes vejledning og aflyser alle aktiviteter til og med den 4. april for at mindske spredningen af coronavirus. Det betyder, at næste salgsdag den 4. april også er aflyst. Der vil i den periode heller ikke blive taget imod varer, ligesom der ikke vil være frivillige i hallen, og laden på genbrugspladsen vil også være lukket.