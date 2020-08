Spareforslag: Slut med gratis poser på biblioteket

Hver en sten skal vendes, når Furesø Kommune skal finde besparelser for 22 millioner kroner for 2021. Det gælder også på bibliotekerne, hvor medarbejderne er kommet med forslaget om at spare de gratis plasticposer væk, som der tilbydes ved lån af bøger. Det vil ifølge forvaltningen give en besparelse på 12.000 kroner om året. Borgerne vil derfor fremover selv skulle medbringe pose eller taske, når de skal på biblioteket.

Det vil ifølge spareforslaget ikke være en mulighed for biblioteket at sælge poser til to kroner stykket, da ressourcerne til håndteringen vil overstige besparelsen. Sparekataloget kommer i høring i september og budgettet for 2021 skal vedtages af byrådet til oktober.