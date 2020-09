Genrefoto: Adobe Stock Foto: dennisjacobsen - stock.adobe.com

Spareforslag: Politikere vil opruste mod socialt bedrageri

Der skal spares 4,6 mio.kroner inden for beskæftigelses-og erhverv. Et forslag er en styrket indsats mod socialt bedrageri

Furesø Avis - 04. september 2020 kl. 15:16 Af Louise Mørch Vilster

Der er ved at være godt gang i budgetforhandlingerne i Furesø Kommune, som står til at skulle spare op mod 22 millioner kroner. Et af de områder, der står til at spare mest er beskæftigelse og erhverv, hvor der ifølge forslaget fra forvaltningen skal findes 4,6 millioner kroner. Det er kun overgået af social-og sundhedsområdet, der skal spare 5,8 millioner kroner næste år.

Forslagene fra forvaltningen går især på at sætte flere ressourcer af til at afsløre socialt bedrageri, som allerede næste år vil kunne spare kommunen for en halv million kroner og efterfølgende en million om året. Et andet forslag er, at sætte flere midler af til at få flere ikke-vestlige kvinder i job, som ifølge forvaltningen kan give en besparelse på halvanden million kroner om året.

Flere i arbejde Det tredje spareforslag lyder på at kommunens hjemtagelse af en del af rengøringen kan give job til ledige borgere. Det forventes at give 750.000 kroner mere i kassen i 2021. Kommunen overtager rengøring på skolerne i Farum, Farum Arena og i Jobcentret.

I spareforslagene er der derfor ikke tale om at afskedige medarbejdere, men i stedet om at opruste.

"Vi bliver nødt til at levere besparelser som alle andre steder, og vores måde at levere på er at få folk i arbejde," siger udvalgsformand Hasan Yilmaz (S).

Når det gælder socialt bedrageri, er det især udbetaling af forsørgerydelser, som forvaltningen foreslår, at der skal mere fokus på.

"Fra vores omkringliggende kommuner kan vi se, at det har stor betydning at kunne følge op på tilflytninger til kommunen for at begrænse antallet af fiktive adressetilmeldinger. Brugere af fiktive tilmeldinger kan ofte kobles sammen offentlige ydelser og medfører et unødigt træk på udgifter til offentlige forsørgerydelser," står der i budgetforslaget.

Derudover skal der mere fokus på kontrolbesøg i virksomheder for at begrænse brugen af sort arbejde, og det skal sikres, at ansatte bliver raskmeldt, hvis de er tilbage på arbejde. Dermed får virksomheden ikke udbetalt ydelser, som den ikke er berretiget til.

"Der skal tjekkes mere op på sort arbejde. Det er ikke et særligt problem i Furesø, men noget der sker over hele landet, men det er vores alle sammens fælles kasse, der bliver taget fra. Vi har allerede folk til at kigge på det, men vi forventer at kunne få flere penge ind på det område," siger Hasan Yilmaz.

Jobcenterets kontrolgruppe har i forvejen et årsværk (fuldtidsansat red.) til indsatsen mod socialt bedrageri, men i løbet af 2021 og 2022 foreslår forvaltningen at opruste med to årsværk.

Udvalget for beskæftigelse og erhverv holdt for nyligt møde, hvor budgetforslagene blev diskuteret. De skal nu videre til forhandling i Økonomiudvalget og byrådet, hvorefter budgetforslaget kommer i høring.