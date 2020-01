Sonja blev også ramt af parkeringsbøde ved Farumhus: "Jeg skal ikke derind igen"

Flere har skrevet til Furesø Avis om parkeringsbøder ved Farumhus Konditori på Williams Plads. En af dem er pensionist Sonja Laursen fra Frederikssund, der forleden var en tur i Farum med et par veninder. Til al deres ulykke endte en ellers fin tur med en ærgerlig hilsen fra parkeringsselskabet, da de havde været inde og drikke kaffe.

LINK:#1278

På trods af, at det er en fast tradition at tage ind på stedet, var flokken ikke opmærksom på, at der var kommet nye parkeringsregler, så man blot må parkere en time på stedet.

"Det er meget urimeligt," konstaterer Sonja Laursen.

"Vi havde været på en årlig tur på kirkegården og ville så sætte os ind og få en kop kaffe. Da vi så kom ud, så sidder der en seddel i vinduesviskeren. Det med kun en times parkering er noget nyt," siger hun.

"Jeg synes, konditoriet burde advisere folk om, at der kun er en times parkering. Vi har været på den samme tur hvert år mange gange, og hver gang har vi sat os derind for at få en kop kaffe. Men nu er det slut. Jeg skal ikke derind igen. Det endte med at blive 1.000 kroner for vores kaffe med bøden. Det er mange penge for en pensionist," siger Sonja Laursen.