Sofie er valgt ind i erhvervsforenings bestyrelse

Der blev blandt andet valgt et nyt bestyrelsesmedlem ind, da der torsdag var generalforsamling i Furesø Erhvervsforening

Der var god ro og orden, da der torsdag aften blev afholdt digital generalforsamling i Furesø Erhvervsforening. Den blev afholdt for 130. gang, men for første gang digitalt. Det blev derfor også uden den traditionsrige middag. På dagsordenen var blandt andet valg af nyt bestyrelsesmedlem, som blev Sofie Pihl fra Det Flyvende Værksted på Filmstationen. Hun afløser Poul Andersen, der valgte ikke at genopstille efter mange år i bestyrelsen, da han går på pension. Derudover blev både Tine Hessner og Steen Fosvig genvalgt til bestyrelsen, mens Helene Holm Stolle og Birgit Pichat blev genvalgt til suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmødet den 9. juni.

Handl lokalt Formand for Furesø Erhvervsforening, Eva Vedel, fortalte om året, der er gået i formandens beretning, og hun lagde især vægt på, at det er ambitionen at sætte endnu flere medlemsaktiviteter i søen. Derudover er der også planer om at fejre foreningens 130 års jubilæum. Et af de store tiltag i årets løb var 'Vi handler da lokalt'-kampagnen, der kun er blevet mere aktuel under coronakrisen. Banner på gangbroen over Kollekollevej, store klistermærker på butikkernes facadevinduer, flyers samt avisannoncer skød kampagnen fra start.

"Handl lokal-kampagnen er bestemt ikke blevet mindre aktuelt. Jeg er positivt overrasket over, hvor meget lokalbefolkningen vil deres lokalområde, og den fokus vil vi fastholde. Hvordan det skal ske, skal vi finde ud af," siger Eva Vedel til Furesø Avis.

Derudover er der fokus på at finde løsninger til integration af FN's Verdensmål i erhvervslivet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor repræsentanter fra både kommune og erhvervsliv arbejder målrettet på at bringe FN's Verdensmål i øjenhøjde for alle typer virksomheder. Et helt idékatalog er på trapperne, fortalte Eva Vedel til generalforsamlingen. Foreningen arbejder også for at etablere flere lokale erhvervsuddannelser til unge, og foreningen er blandt andet engageret i Fremtidsværkstedet, hvor elever fra 6. eller 7. klasse samarbejder med lokale virksomheder omkring udvikling af innovative og bæredygtige løsninger. Også jobcentret har erhvervsforeningen en tæt dialog med.

Netværksmøder I 2019 blev der i foreningen holdt 11 netværksmøder, der blandt andet gik til Filmstationen, vingummivirksomheden Wally&Whiz og til FC Nordsjælland for at høre om deres satsning på kvindefodbold.

"De skiftende rammer giver et godt billede af den store diversitet i Furesøs erhvervsliv. Der er blevet netværket på livet løs. Relationer bygges nu engang bedst i det personlige møde, så vi glæder os til at genoptage netværksmøderne, og vi inviterer allerede den 10. juni på et coronavenligt netværksmøde som en walk&talk omkring Søndersø," sagde Eva Vedel.

Furesø Erhvervsforening har 344 medlemmer, og foreningen vil også bruge netværket til at dele viden og erfaringer, som er vokset frem under coronakrisen, fortæller Eva Vedel til Furesø Avis.

"Der er et stort behov for at udveksle erfaringer netop på grund af corona. Der er for eksempel mange, der har formået at komme deres produkter og viden på online flasker, og det er noget, som de kan bruge fremover i en kombination.Selvfølgelig er folk udfordret, men det har også givet energi til at finde på noget nyt."