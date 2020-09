Søndersøskolens børnekor optræder i Tivoli

I weekenden 26. og 27. september slår Tivoli portene op for over 300 sangglade børn og unge, når der for 5. år i træk bliver afholdt Børnekordage i Tivoli. Et af korene er Søndersøskolens Børnekor, der optræder den 26. september kl. 12.05 på Store Scene. Børnene er 16 glade sangere fra 4-5 klasse på Søndersøskolen og repertoiret er Gospel og pop sange som fx Oh happy day, Cup song og Flyv lille fugl.