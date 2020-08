Sønderjylland blev fejret i Farum

markering Lørdag markeredes det i Farum, at det var 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland. I dagens anledning var der sat flagallé op på Farum Hovedgade, og der var taler og musik ved genforeningsstenen i hovedgaden.

Både viceborgmester Lars Carstensen (K), formand for den lokalhistoriske forening Ketty Træholt, Maj Steenslev fra Furesøs elevråd og borgmester Ole Bondo Christensen (S) var på talerlisten til arrangementet, der blev indledt med "Der er et yndigt land".

"Genforening er et dejligt varmt ord. Det er godt at blive forenet, men at blive genforenet med noget vi har mistet - det er noget helt særligt. Vi kender det fra os selv - når vi bliver genforenet med en ring, vi har tabt, en ven vi havde mistet eller et familiemedlem vi ikke har set i årevis - ja så banker hjertet og glæden tager bolig i os.