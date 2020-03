Sølvtøj og smykker stjålet i Farum

To villaer i Farum var tirsdag den 3. marts udsat for indbrud. Det ene fandt sted på Maglehøj mellem kl. 13.45-20.25, Her var havedøren brudt op, og der er stjålet sølvtøj og smykker.

Det andet var ved Stavnsholtpark om aftenen mellem kl.18-22, hvor terassedøren er brudt op, og der formentlig ikke er stjålet noget. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten. lmv