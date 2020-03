Se billedserie I fremtiden kommer hjørnet på Frederiksborgvej/Stavnsholtvej til at tage sig sådan ud. Illustration: Furesø Kommune

Socialdemoratiet skifter mening om almene boliger i nyt byggeri

Først ville socialdemokraterne kræve 25 procent almene boliger i nyt boligbyggeri i Farum. Nu har de skiftet mening

Furesø Avis - 25. marts 2020 kl. 17:55 Af Louise Mørch Vilster

Der skal efter planen bygges godt 70 nye boliger i de tidligere rådhusbygninger i Farum. Men som det ser ud nu, bliver det uden almene boliger. Socialdemokraterne og Enhedslisten stemte med et flertal først for at kræve 25 procent almene boliger, da det var på dagsordenen i Udvalget for byudvikling og bolig, mens de Konservative, Liberal Alliance og Venstre stemte imod.

Men da boligprojektet med arbejdstitlen 'Kulturøen' var på dagsordenen i Økonomiudvalget valgte Socialdemokratiet pludselig at droppe kravet om almene boliger. Enhedslisten stod derfor alene med deres ønske, som nu har lange udsigter.

Passer ikke ind Næstformand i udvalget for byudvikling og bolig, Lene Bang (S), fortæller, hvorfor de i Socialdemokratiet har skiftet mening.

"Vi overvejede det grundigt, da vi ønskede de 25 procent almene boliger, men vi er også optaget af, at boligerne skal passe ind i bybilledet, og at det ser smukt ud. Vi talte med udvikleren, som overbeviste os om, at boligerne er til at betale, og det er det vigtigste for os. Der er også mulighed for at nogle af boliger bliver lejeboliger, men det er op til ejeren," siger hun.

Ifølge indstillingen fra forvaltningen stemte Det Konservative Folkeparti imod, da partiet mener, at 25 procent almene boliger ikke passer ind i projektet, mens Liberal Alliance ikke ønsker almene boliger i projektet, da de ikke ønsker at forringe projektets økonomi. Venstre stemte imod, da partiet ikke mener, at der bør være boliger i de bevaringsværdige bygninger ved det gamle Farum Rådhus, og at der ikke bør åbnes mulighed for almene boliger. Derudover er de i Venstre imod at rive Musikhuset ned for at sikre det nødvendige antal p-pladser til de nye boliger.

To til fire værelser Det er ejendomsudvikleren Sophienberg, der i 2018 vandt kommunens konkurrence om udviklingen af grunden på Frederiksborgvej 3-5. Der skal nu træffes endelig afgørelse i byrådet den 25. marts, hvor politikerne skal beslutte, om lokalplanen for området skal sendes i høring uden kravet om de almene boliger. Der har i starten af 2019 været afholdt borgermøde om Sophienbergs vision for området, og i forbindelse med høringen vil forvaltningen holde endnu et borgermøde.

Den nye lokalplan giver mulighed for, at området både kan anvendes til både boliger og liberalt erhverv. Planen er at bygge omkring 70 boliger, fordelt på både to, tre og fireværelseslejligheder, mens den trelængede bevaringsværdige skolebygning kan omdannes til cirka 16 rækkehuse og liberalt erhverv.

Idé opstod for sent Hos Enhedslisten er Øjvind Vilsholm skuffet over socialdemokraternes kovending.

"Nu synes Socialdemokratiet sammen med de borgerlige, at det skal være op til bygherren at bestemme, hvilke typer boliger, der skal være. Og de vælger ejerboliger, for det er der fleste penge i. Jeg synes, det vil være fornuftigt at blande forskellige boformer, så vi ikke kun samler en bestemt type borgere, " siger han.

Lene Bang mener stadig, at det vil være godt at blandt forskellige boformer, men hun fortæller, at idéen nok opstod for sent i planerne om 'Kulturøen´.

"Projektet er kommet så langt, at man har tegnet det hele ud fra andre forudsætninger. Vi ønsker fremadrettet at have 25 procent almene boliger i nye byggerier, men det er vigtigt at have det med fra starten. Og det er naturligvis noget vi skal drøfte med de andre partier, når vi starter projekter op," siger hun.

Flere bor alene Når hun tror på, at boligerne bliver til at betale, skyldes ifølge Lene Bang, at en stor del bliver mindre boliger på to og tre værelser, der især egner sig til enlige, seniorer eller enlige forældre. Tal fra kommunen viser, at 38 procent af de 17.039 husstande i Furesø er beboet af enlige med eller uden børn. Og det tal vil kun vokse, mener Lene Bang.

"Der er ufattelig mange, der bor alene, eller som bor alene med børn," siger hun.

I byrådet er de på vej med en ny boligpolitik, og på det kommende byrådsmøde skal politikerne behandle et forslag om at nedsætte et udvalg, der skal se på de boligsociale udfordringer i kommunen.

"I udvalget for byudvikling er vi i gang med at drøfte boligpolitik, og resultatet af det vil give et billede af, hvor vi er på vej hen. De blandede boligformer arbejder man også aktivt med i andre lande og i andre kommuner i Danmark," siger Lene Bang.