Social Grill står til at vinde udbud: Vi håber inderligt, vi kan blive

Social Grill åbnede i august på Værløse Bymidte med gourmet grillmad. For at blive skal de vinde udbuddet om lejemålet

Furesø Avis - 05. september 2020 kl. 10:42 Af Louise Mørch Vilster

I august fik Værløse Bymidte et nyt, udendørs spisested, da Social Grill overtog den tidligere Waldes Pavillon. Social Grill sælger gourmet grillmad, og det ser nu ud til, at grillen får lov til at blive. Lejemålet er nemlig i udbud, efter at den tidligere lejer har opsagt det, og til det seneste møde i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling valgte politikerne at gå videre med Social Grill. Det skal nu videre til vedtagelse i Økonomiudvalget og byrådet. Furesø Kommune vil fortsætte med at modtage 35.000 kroner om året for lejemålet.

Taget godt imod Ud over Social Grill bød også Hamid Biglari på lejemålet, hvor planen var at servere mad og kaffe rettet mod de unge, som kommer på Bymidten samt salg af kaffe og morgen mad til de ansatte i butikkerne på Bytorvet. Men hos politikerne er der et ønske om at tiltrække flere aktiviteter til bymidten, og derfor faldt valget på Social Grill, står der i referatet fra udvalgsmødet. Hos Social Grill er der glæde over udsigten til at vinde udbuddet, fortæller kommunikationsansvarlig Sophia Bardrum.

"Vi håber inderligt, at vi kan blive, særligt når vi er blevet taget så godt imod. Der har været stor opbakning til vores events, og vi har mange flere på bedding. Vi kan se, at børnefamilierne kommer og hygger sig. Det er rigtig dejligt," siger hun.

Mange events Social Grill findes allerede i Sorgenfri og Bagsværd, og ambitionen er at brande sig som et minikulturhus. Siden åbningen i starten af august har der været musikquiz og besøg af en cirkusartist, mens der er planer om banko, børnedisko samt backgammon og Yatzi-konkurrencer. Ved grillen er der også et lille område med aktiviteter til børnene, som blandt andet kan male på sten, spille spil eller læse bøger. Børneområdet vil de gerne udvide med en lille legeplads.

"Udearealet er ikke helt færdigt, da vi håber på at få et legehus med rutchebane og en sandkasse, som vi også har i Sorgenfri, såfremt at vi vinder udbuddet. Det kunne være skønt, men vi må se, om det bliver aktuelt, og hvor meget der er plads til," siger Sophia Bardrum.

Samarbejde med butikker Og selv når vinteren presser sig på, vil Social Grill holde åbent og have events. I efterårsferien er der for eksempel planlagt en skattejagt for børnene.

"Vi kommer til at have varmelamper og tæpper om vinteren," siger Sophia Bardrum, som også gerne ser et samarbejde med butikkerne på Bymidten.

"Vi vil gerne samarbejde med de lokale butikker. Det kan for eksempel være et arrangement med blomsterbinding eller vinsmagning, som vi har haft i en af de andre caféer," siger hun.

På menuen er der ikke de store ændringer på vej. Den vil stadig byde på blandt andet gourmetburgere og flæskestegssandwich.

"Konceptet og kvaliteten bliver vedligeholdt. Det vil stadig være gourmet grillmad til familievenlige priser," siger Sophia Bardrum.

Lørdag den 5. september er der musikquiz fra kl.14-15 hos Social Grill.