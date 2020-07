Social Grill åbner på bymidten

Se billedserie Social Grill åbner 1. august i den tidligere Waldes Pavillion. Foto: Kristina Pihl

Værløse Bymidte får snart et nyt spisested, når Social Grill åbner 1. august.

Furesø Avis - 18. juli 2020 kl. 10:00 Af Kristina Pihl

Inden længe vil der blive langet burgere og flæskestegssandwich over disken i den tidligere Waldes Pavillon, når Social Grill 1. august åbner deres nye grill på bymidten. Her vil kunderne kunne bestille "klassisk" grill- og cafemad som burgere, flæskesteg- og frikadellesandwich lavet af økologiske råvarer.

Ideen er at skabe en grill, der er mere end bare et spisested.

"Vi vil gerne se os selv som et minikulturhus, hvor vi selvfølgelig tilbyder lækker kvalitetsmad, samtidig med at vi skaber nogle events og aktiviteter for det lokale miljø, hvor familien kan komme ned og få et afbræk fra en travl hverdag," fortæller Sophia Bardrum, der er PR- og kommunikationsansvarlig for Social Grill.

Aktiviteter året rundt Det kommende spisested på bymidten er Social Grills tredje af slagsen. De har tidligere med stor succes b.la. haft live-koncerter, banko og blomsterbinding i deres to spisesteder i Sorgenfri og Birkerød, og planen er at have lignende aktiviteter og arrangementer i Værløse.

"Vi kommer fast til at have et krea-værksted for børn og barnlige sjæle, hvor man kan sidde og male og tegne, og vi har også bøger og spil. Derudover vil vi, alt efter årstid, have forskellige aktiviteter som julemandens-værksted eller sommerkoncerter," forklarer Sophia Bardrum.

Social Grill har købt bænke og borde, som bliver sat op på pladsen rundt om pavillonen, så gæsterne kan samles.

Grillen er indtil videre en pop up, men holdet bag Social Grill håber, at spisestedet kan blive en permanent del af bymidten.

Social Grill har åbent fra 11:30-20 i hverdagene og 12-20 i weekenden.