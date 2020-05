Snart bliver der spillet fodbold igen: FC Nordsjællands nærmeste fremtid afgøres snart

"Udmeldingen i dag (torsdag, red.) betyder, at klubberne i 3F Superliga og NordicBet Liga kan begynde med almindelig holdtræning allerede nu. Det kommer til at foregå efter de retningslinjer, der er beskrevet i de protokoller, som Divisionsforeningen har lavet i samarbejde med blandt andre læger og andre sundhedseksperter - og med flere andre europæiske fodboldligaer. Vi er meget glade og taknemmelige for, at professionel klubfodbold er med på listen over brancher, der kan åbne her i fase to af genåbningen af Danmark. Vi ser det som en tillidserklæring til det grundige arbejde, vi har lavet med protokoller for afvikling af træning og for afvikling af turneringskampe, hvor der tages store hensyn til at mindske smitterisikoen. Det vil vi gerne sende en stor tak til regeringen og de øvrige partier i Folketinget for." siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen.