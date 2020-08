Smykker stjålet ved indbrud i Værløse

politi Mellem klokken 21 den 10. august og klokken 14 den 12. har der været indbrud i en villa i Birkegården i Værløse. Politiet skriver på døgnrapporten, at der er brudt et vindue op til huset,t og at der er stjålet smykker. Hvad der eventuelt ellers er stjålet, er ikke gjort op endnu, skriver politiet.