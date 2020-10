Kunstnerisk leder Lars Grambye blev ansat sidste år, og han skal være med til at tiltrække flere fondsmidler. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skovhuset slipper for store besparelser: Det havde været en dødsdom

Besparelser på næsten halvdelen af Skovhusets tilskud er netop taget af bordet af politikerne. Skovhusets formand, Hanne Rude Petersen, er lettet,

Hos udstillingsstedet Skovhuset Kunst & Natur i Værløse har der været stor bekymring over et af forvaltningens spareforslag til de kommende års budgetter. Det skyldes, at der var lagt op til en næsten halvering af Skovhusets driftstilskud fra kommunen. Det vil sige, at Skovhuset over en treårig periode ville gå fra et driftstilskud på 750.000 kroner til 400.0000 kroner i 2024. I 2021 ville besparelsen være på 150.000 kroner, som derefter ville vokse.

Arbejdsro Meningen var ifølge spareforslaget, at Skovhuset i højere grad skulle klare sig ved hjælp af fondsmidler og blive et mere kommercielt udstillingssted. Men nu er besparelsen taget af bordet, fortæller Tine Hessner (R), formand for Udvalget for kultur, fritid og idræt. Det er en del af budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre.

"Det er ikke et forslag, som jeg har født, men i forvaltningen har de skelet til nogle finansieringsmuligheder, der findes på andre museer. Men når vi kigger ind i detaljerne, så er det ikke bare lige at øge den eksterne finansiering. Skovhuset har skrevet et rigtig fint høringssvar, hvor de redegør for nogle af de nye ting, som de har gang i, og for en turbulent tid, som de har været igennem. Så lige nu skal de have noget arbejdsro," siger hun.

Som en gave I Skovhusets høringssvar til kommunen står der blandt andet:

"Hvis Skovhuset underlægges de udmeldte besparelser, har vi svært ved at se en fremtid for huset. Vi ser ingen realistisk mulighed for at kunne drive Skovhuset med et kommunalt tilskud på kr. 400.000. Det vil gøre det særdeles vanskeligt at tiltrække de ønskede kunstnere og drive et højt profileret udstillingshus samt trække et kunstinteresseret publikum til Furesø Kommune."

Formand for bestyrelsen for Skovhuset Kunst & Natur, Hanne Rude Petersen, fortæller til Furesø Avis, at hun er lettet over, at besparelsen er droppet.

"Det er en lidt underlig situation som om, vi har fået en gave. For hvis besparelserne var gået igennem, havde det været en dødsdom for Skovhuset," mener hun.

Fremtidsplaner Skovhuset oprustede sidste år med Lars Grambye som ny kunstnerisk leder. Han har blandt andet været museumsinspektør på Louisiana og direktør for Malmö Kunsthall, og hans store netværk inden for kunstverdenen skal blandt andet være med at tiltrække fondsmidler og nye samarbejdspartnere. Men ifølge Hanne Rude Petersen skal Skovhuset bruge nogle år på at opbygge huset og skabe mere egenfinansiering.

"Den måde vi forventer at udvikle os på, er ved at skaffe fondsmidler til udstillinger og at skabe udstillinger, der er så fantastiske, at vi bliver et anerkendt udstillingssted, der kan tiltrække et stort publikum. Flere gæster betyder også, at vi kan udvide caféen og åbne en museumsbutik med unika, men det er mere langsigtet og tager sin tid," siger hun.

Hanne Rude Petersen mener, at Skovhuset Kunst & Natur har potentiale til at komme op i den kunstnerisk superliga.

"Det vil være helt fantastisk, hvis vi i Værløse kan skabe et lille, unikt udstillingshus med den største kunst," siger hun.

Skal være mere synlig Tine Hessner håber også, at Skovhuset i fremtiden kan blive et mere kendt og populært udstillingssted både inden og udenfor kommunegrænsen.

"Jeg synes stadig, at der ligger en synlighedsopgave for Skovhuset, for man burde ikke gå rundt om Søndersø uden at kende stedet og for eksempel gå ind og få en kop kaffe. Jeg tror, at Skovhuset har et større potentiale for besøg, end det har nu, så derfor er jeg rigtig glad for, at vi politikere kan sende et signal om, at der skal være ro om økonomien," siger hun.