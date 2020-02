"Skovhuset er et sted med stort potentiale"

"Natur kan være mange ting, det kan være en nysgerrighed, som det kunsten viser, men det kan også være et sted, hvor vi kan koble af og komme væk fra dagligdagens stress. Derudover er der den store dagsorden, som er, at naturen er truet og virkelig er under pres. Vi er vidne til et stort fald i biodiversiteten og en klima krise, der er ved at løbe løbsk," siger han.

"Det har været vigtigt for mig at få lagt en klar vision. Skovhuset skal hele tiden være i dialog med naturen, der er lige derude," siger han og peger ud af vinduet og fortsætter:

Og den placering bliver ikke taget for givet, da det netop er samspillet mellem kunst og kultur, som Lars Grambye vil gøre til omdrejningspunktet for museet.

I december blev Lars Grambye ny leder af Skovhuset i Værløse, og nu glæder han sig til at tage fat på et nyt år og en ny strategi for museet. Skovhuset ligger idyllisk ved Søndersø og i bakket terræn. På førstesalen er der et stort vinduesparti med direkte kig ud over naturen.

Men da stillingen som leder af Skovhuset blev slået op, var han ikke i tvivl om, at han skulle søge den. "Det var det, jeg allerbedst kunne tænke mig. Jeg har haft skønne jobs, men det var ikke det, jeg længtes efter mere. Jeg søgte det også sidste gang, det blev slået op, og var lidt ærgerlig over, at jeg ikke fik det, så da jeg så stillingen igen, tænkte jeg: Så skal det være."

Siden har han været museumsinspektør på Louisiana, og senere direktør for Center for Dansk Billedkunst, Malmö Kunsthall, Kunsthallen Brandts og senest Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand.

59-årige Lars Grambye har en lang karriere bag sig inden for kunstverdenen og et stort netværk at trække på. Han er uddannet mag.art. i kunsthistorie og historie, og han begyndte karrieren som kunstredaktør på Dagbladet Information.

Meningsfyldt

Det tiltrak ham især at arbejde inden for et afgrænset felt, og ikke mindst at koncentrere sig om sammenspillet mellem kunst og natur.

"Det er vigtigt at bruge tid på at lave noget meningsfyldt, og at synliggøre de fantastiske kunstnere, der findes. Nu kan jeg fokusere på kun én dagsorden, og det er skønt at have ét perspektiv, og sige det er den retning, vil vil gå," mener han.

Lars Grambyes ønske er at udvide museets åbningstider, som i dag eronsdag, lørdag og søndag fra kl.11-17. Museet bliver betjent af Skovhusets 40 frivillige, og Lars Grambye vil meget gerne have fat i flere frivillige. Han har også en ønske om lille museumsbutik i underetagen, der for eksempel kan sælge fuglehuse, bøger om svampe og meget andet, der har relation til naturen.

"Naturen udenfor skal helt klart i spil. Jeg forestiller mig, kunstnere der arbejder i naturen og skaber ting af naturmaterialer. Det kan også være alsang, hvor man sammen går ude i naturen og synger sange fra for eksempel højskolesangbogen, " siger han.

Lars Grambyes plan er at udbrede kendskabet til Skovhuset, så også folk fra de omkringliggende kommuner og København får lyst til at lægge vejen forbi.

"Det er et lille sted med potentiale til, at mange flere kommer forbi. Først og fremmest er det for borgerne i Furesø, men det kunne også være spændende at få besøgende fra forstadskommunerne og byen. Vi skal have tydeliggjort, hvad Skovhuset er, og at det findes. Det kræver, at vi har noget at byde på," siger han.