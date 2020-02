Skovhuset besøger Galleri Asbæk

Skovhuset Kunst & Natur inviterer til to gallerivandringer på de bedste københavnske gallerier her i foråret. Den første vandring besøger Collaborations by Tania & Thomas Asbæk, Officinet og Andersen's Contemporary. Familien Asbæk og galleriet er lige nu kendt fra en dokumentarserie på DR. Det er den 4. marts kl. 15.-16.45. Den anden går til Etage Projects, Galleri Pi, Last Resort Galleri og Susanne Ottesen. Det er den 13. maj, kl. 15-16.46. Hver tur koster 180 kr. for ikke-årskortholdere, og 140 kr. for årskortholdere.Se mere om tilmelding på skovhus-kunst.dk/arrangementer. lmv