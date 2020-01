Skovhornugler bliver skræmt af nysgerrige fotografer

Nogle ryster træerne

Nogle få går helt ind under træerne, og det betyder, at uglerne i stedet for at sove holder sig vågne for at være på vagt. Naturstyrelsen har sågar fået at vide, at der er folk, som har rystet grantræerne for at få uglerne på vingerne – bare for at kunne tage de bedste fotos af uglerne, skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

"Det sidste er absolut ikke OK. Skovhornuglen er en fantastisk fugl, som ikke er så hyppig en gæst på Værløse-egnen. Normalt vil en skovhornugle der sover, have lukkede øjne, være afslappet og med en bred krop og de karakteristiske fjerhorn vil ligge ned. Men når den bliver forstyrret, så åbner den øjnene, hornene rejses, kroppen bliver lang og tynd og den stakkels ugle går i alarmberedskab," fortæller Jan Smidt fra Dansk Ornitologisk Forenings afdeling i Furesø Kommune.

Naturstyrelsen har netop plantet brombærplanter under grantræerne, for at få folk til at holde afstand. Målet er, at når planterne har vokset sig store vil brombærrenes torne være med til at holde folk på betryggende afstand.