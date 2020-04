Skoleleder oven på genåbningsdag: Jeg kører hjem med en god mavefornemmelse

Omkring 450 skolelever var tilbage i skole på Solvangskolen. Andreas Høyrup Hundebøll siger, at en lille procentdel har valgt at holde børnene hjem.

"Jeg har ikke fået holdt så meget ferie i påsken. 23.58 onsdagen inden påske bad jeg alle lærerene om at få slappet af i helligdagene, så de var klar til, at vi skulle begynde igen," siger Andreas Høyrup Hundebøll.

"Jeg kører hen kører hjem med en god mavefornemmelse efter i dag. Til at begynde med under denne krise, måtte vi lære at begå os i fjernundervisning. Nu skal vi lære en ny virkelighed at kende, hvor nogle af skolebørnene er tilbage, og det er bygget op om Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Nu skal vi lige finde vores ben i det, og der kommer løbende justeringer. Vi prøver at kommunikere så godt vi kan, og jeg har hørt mange positive meldinger fra forældrene," siger Andreas Høyrup Hundebøll på falderebet til, at den første dag med åben skole efter nedlukningen lakker mod enden.