Skoleleder kan ikke genkende kritik fra forældre

Skoleleder Karina Larsen kunne i sommer åbne Farum Lilleskole, og hun er overrasket over kritikken fra flere forældre, der nu har valgt at trække deres børn ud af skolen. De fortæller blandt andet, at børn bliver sendt hjem, hvis de ikke sidder stille, og der er meget skæld ud på skolen.

"Det med at børn bliver sendt hjem, det kan jeg slet ikke genkende. Det er kun sket i få tilfælde, hvor der har været en god grund. Det har ikke været dagligdag. Jeg kan heller ikke genkende kritikken om skæld ud. Vi har et stort fokus på at ryste nye børn sammen, så de kan være sammen på en god måde. Vi har gjort meget ud af at danne relationer," siger hun.

Forældrene har til et forældremøde fået et vide, at hvis et barn hænger ned af stolen har man en hjemmedag. Til det siger hun:

"Vi forventer, at børnene deltager, når de er her, og at de er veludhvilede og har spist morgenmad, så de er klar til at lære. Det kræver mange ressourcer at være barn i et nyt skoletilbud, og vi er optaget af en anden faglighed og at arbejde på en anden måde."