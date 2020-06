Skoleelev smittet med corona

Skolelederen fortæller også, at man efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer har skrevet særskilt til den årgang, som eleven går på.

Nu går arbejdet så igang med at klarlægge, hvad der er sket.

"Når det er et enkelt tilfælde, opsporer vi de nære kontakter. Og skulle dem være smittet, så er vi også klar til at tage de næste skridt," siger skolechef Per Christensen fra Furesø Kommune til Furesø Avis.