Skolechef: "Generelt gør vi altid, hvad vi kan for at finde det rette tilbud"

Både Solhjorten og Furesø Kommune er blevet forelagt historien om Baris Seker, der har haft sin syv-årige autistiske søn gående i skole på Solhjorten. Som man kan læse på side 20-21 i denne avis, er det en historie, der er endt helt galt for Baris Sekers vedkommende, da han ud af det blå fik at vide, at hans søn ikke passede ind på stedet og med det samme helst skulle have haft et andet sted at gå i skole.

"Vi udtaler os ikke om enkeltsager, men jeg kan sige generelt, at når vi arbejder på at finde et specialskoletilbud, gør vi altid, hvad vi kan for at finde det rette tilbud. Altså en skole med den rette balance, så den kan håndtere elevens særlige behov. Vi kan dog konstatere, at de eksterne specialskoletilbud er under pres, så der ikke er så mange ledige pladser som tidligere. Vi er ikke den eneste kommune, der mærker dette. Det gør det sværere at finde den helt rigtige skole. Derfor følger vi altid specialskoleelevers skolegang tæt og er i dialog med forældre og skole. Vi handler så hurtigt som overhovedet muligt, hvis vi får en melding om, at skolen ikke er den rette for specialskoleeleven. Jeg forstår til fulde, at det er hårdt og frustrerende for forældre, når de oplever, at det er svært at finde det rette skoletilbud til deres børn."