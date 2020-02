Skilt ad: FC Nordsjælland sejrede med tenniscifre mod AC Horsens

Klicheen om ét hold på banen var tæt på at være opfyldt, da FC Nordsjælland onsdag tog hul på forårssæsonen med den udskudte kamp mod AC Horsens på hjemmebane. 6-0 stod der på den hvide måltavle, da kampen var slut.

De 1681 tilskuere skulle blot vente ni minutter på det første mål, da Atanga bragte hjemmeholdet foran. 2-0 blev det ved netop solgte Mikkel Damsgaard, der tog et smart træk til højre i feltet og udplacerede Horsens' målmand.

I det 56. minut scorede Mikkel Rygaard sikkert på straffe, efter en Horsensspiller havde brugt armen til at parere et skud i feltet. 4-0 blev det ved Kudus, der selv deltog i opspillet og fik en mesterlig assist af Mikkel Damsgaard, og 5-0 blev det ved Oliver Antman, inden Horsens med et selvmål gjorde ydmygelsen total ved at score selvmål.