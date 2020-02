Skatteøen for fuld musik i Galaksen

Det er Folketeatrets nye udgave af R.L. Stevensons roman, som med Sebastians fantastiske musik fortæller historien om drengen Jim Hawkins, der redder et gammelt skattekort fra at falde i hænderne på sørøverne. Han drager til søs for at finde den sagnomspundne skat, men sørøverne lurer forklædt på skibet, klar til at erobre skatten først.