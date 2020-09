Sjov dag hos pigespejdere

"Vi er en aktiv grøn pigespejder-gruppe, som ikke er bange for at prøve noget nyt. Hos os kan alle piger få hovedrollen én aften om ugen. Sammen med nye veninder kan du være dig selv - eller finde ud af, hvem du er. Vi tror på, at udfordrende aktiviteter giver mulighed for udvikling. Her bliver du en del af et tæt girls-only fællesskab. Det betyder, at vi er eksperter på piger, og at du vil møde mange forskellige rollemodeller," skriver foreningen i en pressemeddelelse. Det er gratis at være med til dagen, og tilmelding skal ske senest torsdag den 10/9 på mail til majken.gr@gmail.com. Mødested er Egeskolen, Jonstrupvej 288 E, 3500 Værløse. lmv