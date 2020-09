Sig din mening: Budget for det næste år sendes i høring

Foto: Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

De kommende uger kan du få indflydelse på næste års budget i Furesø

09. september 2020

økonomi Furesø Byråd godkendte onsdag aften et første udkast til budget for 2021-2022 som grundlag for de videre politiske forhandlinger. Budgettet skal endeligt vedtages i oktober, men inden det sker sendes budgettet i høring.

I budgetforslaget er indlagt en række forslag til effektiviseringer og besparelser for at sikre råderum til blandt andet en bedre ældrepleje, bedre normering på daginstitutioner, renovering af idrætsfaciliteter og nye miljøtiltag.

"Den økonomiske afmatning på grund af Corona-pandemien kan også mærkes i kommunerne. I Furesø er det afgørende at fastholde en fast økonomisk kurs, så der fortsat er balance i budgettet og plads til udvikling. Furesø er ekstra udfordret af den store gæld på 2,2 milliarder kroner fra før kommune-sammenlægningen og en kraftig vækst i kommunens årlige bidrag til udligningssystemet de seneste 10 år fra 160 millioner til 320 millioner kroner," skriver kommunenen i en pressemeddelelse.

"De sidste 10 år har vi haft fokus på stram økonomistyring, hvor vi på trods af de økonomiske udfordringer er lykkedes med at udvikle kommunen i et bredt politisk samarbejde. Den linje skal vi fortsætte med. Vi arbejder for et realistisk budget i balance, der samtidig giver mulighed for, at vi fortsat kan udvikle kommunen. Jeg ser frem til at høre borgerne om de fortsatte politiske drøftelser om budgettet," udtaler borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Borgermøde Udover at sende høringssvar er det muligt at deltage i et borgermøde 17. september. Viceborgmester Lars Carstensen (C) ser ligeledes frem til at få borgernes input.

"Vi har i år valgt at lægge et udkast til budgetaftale sammen med det budgetforslag, der går i høring. Dermed kan borgerne allerede i høringsperioden få indblik i de budgetforhandlinger, som kører politisk. Det budgetforslag, vi lægger frem, er i god balance og med mange spændende udvidelsesforslag, men der vil helt sikkert være områder, hvor vi skal justere, trække fra og lægge til på bagrund af borgerhøringen og de fortsatte politiske drøftelser. Jeg ser frem til, at vi får en god dialog," udtaler Lars Carstensen.

Budgetforslaget er i høring frem til 23. september. Nærmere oplysninger kan findes på www.furesoe.dk/hoeringbudget2021 og man kan tilmelde sig til borgermødet på www.furesoe.dk/borgermoede.