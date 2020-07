Seniorer holder hjernen i 'swing' med dans, sang og musik

For nyligt kunne de igen mødes til dans, denne gang i kulturhusets teatersal i Farum, og det blev med groove, som er "verdens letteste dans" ifølge instruktør Mette Oscar Pedersen. Groove handler om at nyde musikken og finde sit eget bevægelsesmønster.

Tanken bag projektet er, at et aktivt liv med sang, dans, musik og fællesskab holder hjernen skarp og dermed øges sandsynligheden for at leve længere.