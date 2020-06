Modelfoto: Adobe Stock Foto: S.Gnatiuk/sergign - stock.adobe.com

Seniorer bygger nyt hus

Til september begynder byggeriet af seniorbofællesskabet ved Langhuset i Værløse. I alt 36 boliger bliver bygget

Furesø Avis - 01. juni 2020

Første september begynder byggeriet af det nye almene seniorbofællesskab med 36 boliger ved Langhuset i Værløse.

Byrådet i Furesø Kommune har på sit seneste møde givet grønt lys til byggeriet af et nyt alment seniorbofællesskab. Beslutningen er startsignalet, som både boligselskab og kommende beboere har set frem til, fortæller formanden for seniorbofællesskabet Ydungaard, Jørgen Falck Christensen. Byggeriet er planlagt med fælleshuset som midtpunkt og boligerne som en ydre skal for at understøtte fællesskabet mellem seniorerne.

"Opførelse af seniorboliger kræver tålmodighed. Der har været mange spørgsmål i processen, som kræver svar. Det tager alt sammen tid. Samtidig er det godt med god tid, for vi får bedre mulighed for at "ryste beboerne mere sammen". Vi glæder os til at få udleveret nøglerne om godt et års tid," siger han.

Seniorbofællesskabet blev etableret tilbage i 2014, hvor kommunen støttede en række borgerettede initiativer med det formål at inspirere borgere til at søge sammen om bofællesskabsprojektet. Der blev desuden afsat grundkapital på kommunens budget til at etablere en række bofællesskaber, som siden er resulteret i blandt andet seniorbofællesskaberne Hjorteparken i Farum Nord og Midgård på Bybækgrunden.

"I byrådet har det de sidste mange år været et stort ønske, at vi får flere senioregnede boliger, fordi vi kan se, at vi bliver flere seniorer i Furesø i de kommende år. Om et års tid får endnu en seniorboliggruppe mulighed for at realisere deres bofællesskabsdrømme. Det glæder mig meget," siger Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø.