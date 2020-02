Senior-sangcafé på Skovgården

arrangement På Skovgården i Værløse, som er et aktivitetscenter og mødested for seniorer, arbejder over 100 frivillige for at skabe gode muligheder for seniorer i form af over 50 forskellige daglige aktiviteter og andre arrangementer. Blandt andet byder man på sangcafé mandag 10. februar kl. 13.30-15, hvor de to garvede musikere Kjeld Wilken på guitar og Steen Knuthsen på flygel står for arrangementet.