Seks indbrud i weeekenden: Sølvtøj og racercykel stjålet

112 Der har været hele seks indbrud i huse og lejligheder i weekenden, som fordeler sig på fire i Værløse og to i Farum ifølge politiets døgnrapport. I Værløse har der været indbrud på Birkevang, hvor tyven(e) kom ind ved at bryde et vindue op. Det vides ikke, hvad der er stjålet.

På Skov Allé i Værløse blev et stuevindue brudt op, og der er sjålet sølvtøj. På Ranunkelvej i Værløse kom tyven(e) ind ved at afliste en træplade i terassedøren, og der blev stjålet en krukke med småmønter. På Søvej i Værløse var der søndag kl. 6.34 indbrud via et åbent kældervindue, hvor der stjålet en mountainbike og en racercykel.