Se tallene: Så få sigter politiet efter indbrud

Der er stor forskel på, om politiet ender med en sigtelse efter et indbrud alt efter, hvilken kommune du bor i. Det spænder fra en sigtelsesprocent på over 36 procent på Bornholm til Stevns, hvor der har været nul sigtelser til 104 anmeldte indbrud. Det viser en analyse, der er udarbejdet af sikkerhedsfirmaet SECUBI A/S med tal fra Danmarks Statistik. Tallene dækker over indbrud i beboelser i 2019.