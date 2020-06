De seks talenter dyster om prisen, der overrækkes torsdag. Foto: Furesø Kommune

Se med hjemmefra når talentpris for unge streames torsdag

Torsdag den 11. juni overrækkes årets talentpris for unge, og der kan følges med hjemmefra i sofaen, da det hele bliver livestreamet til kommunens hjemmeside. Prisuddelingen kan ses torsdag kl. 17 på furesoe.dk/talentpris eller via Facebook. Den fysiske begivenhed foregår på rådhuset og er kun for inviterede.

"Det har været vigtigt for os at gennemføre talentprisforløbet i dette forår og trodse nedlukning og aflysninger. Vi skubber dog selve uddelingen ind i genåbningens fase tre, hvor vi forhåbentlig må have flere med og derfor kan invitere kandidaternes familier til den fysiske fejring," siger Tine Hessner (R), formand for dommerkomiteen og Furesøs Udvalg for kultur, fritid og idræt, i en pressemeddelelse.

Over 200 borgere har anbefalet de seks talenter.

Talentprisen er på 5.000 kr. og derudover uddeles priser på 1000 kr. til de øvrige nominerede.

Talentprisen gives til unge til og med 19 år, der har markeret sig stærkt på kultur- og idrætsområdet i eller uden for kommunen og vist særlige evner og talenter inden for deres felt.