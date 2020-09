Se billederne: Verdensmålsfestival på Bymidten

Den var lige ved at blive aflyst på grund af corona-restriktionerne, men blot en uge forinden blev det besluttet alligvel at afholde 'Verdensmålsfestival' på Værløse Bymidte. Den fandt sted torsdag, hvor projektleder Stine Rahnek Pedersen fra Furesø Kommune hele tiden holdt øje med, om der var mere end de 100 tilladte personer.

17 verdensmål

Festivalen tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, der blev vedtaget i 2015 og blandt andet tæller afskaffelse af fattigdom, bæredygtig energi samt sundhed og trivsel. Målene er sat for at løse mange af klodens problemer inden 2030, og Stine Rahbek Pedersen erkender, at det kan være en noget abstrakt størrelse at forholde sig til som almindelig borger.

Derfor havde de på festivalen forsøgt at gøre det så håndgribelig som muligt, og de mange smagsprøver var som altid også gode til at trække folk til. Der var blandt andet smagsprøver på det økologiske og klimavenlige mad, som vuggestue og børnehavebørn i Furesø får serveret. Anretningen bestod af ærtecreme, æblesmør og rugrød.