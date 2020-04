Se billedserie Tine Kirkeballe udnytter tiden med at male i biografens café. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Værløse Biograf udnytter tiden under nedlukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Værløse Biograf udnytter tiden under nedlukning

Mens biografen er lukket bliver tiden brugt på at renovere. Forpagter Tine Kirkeballe håber snart at kunne åbne caféen igen, mens biografen har længere udsigter

Furesø Avis - 24. april 2020 kl. 11:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det hele er lukket ned, er det med at få det bedste ud af tiden. Det tænker de hos Værløse Biograf, hvor både biograf og café er lukket ned under corona. Forpagter Tine Kirkeballe er sammen med sin mand derfor gået i gang med at renovere caféområdet og køkkenet. Der er blandt andet kommet nyt gulv i køkkenet, og der er trukket nye el-installationer til filmplakaterne.

"Vi er gået i gang med at male fra den ene ende til den anden. Vi har næsten lige renoveret biografen, hvor vi har fået nye stole, så derfor handler det mest om caféen og køkkenet, men vi har også malet hele bagsiden af biografen," siger Tine Kirkeballe.

Håber på åbning af café De unge medarbejdere er foreløbigt sendt hjem, og det samme er de to fuldtidsansatte, der er sendt hjem med lønkompensation. I starten af nedlukningen havde caféen stadig take-away, men det er også lukket ned.

"Det kunne ikke betale sig for os. Det er rigeligt svært for de andre steder med take-away at få det til at løbe rundt," siger Tine Kirkeballe.

Hun håber dog, at caféen kan åbne op igen fra den 10. maj, mens det har længere udsigter for biografen.

"Formanden for Danske Biografer har udtalt, at de godt kunne tænke sig en tilbagemelding om, hvornår biograferne kan åbne, og jeg ved, at teatrene har det på samme måde. Men det er svært, for regeringen skal jo følge, hvordan tallene udvikler sig, og vi skal stadig passe på hinanden. Men jeg håber, at caféen snart kan åbne, og at vi kan have udeservering, så længe vi bare kan holde god afstand mellem bordene," siger hun.

Tine Kirkeballe er dog fortrøstningsfuld i forhold til situationen.

"Vi klarer den indtil videre og holder humøret højt," siger hun.