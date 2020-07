Miriam Gardner sang de to nationalsange, inden første kamp blev sat i gang. Foto: Jan F. Stephan

Se billederne: Storstilet landskamp i Farum Tennisklub

Der var endelig brug for centre court i Farum Tennisklub, da Danmark lørdag mødte Sverige i en række uofficielle landskamp. Det er Leschly Tennis Foundation, der står bag kampene, der samtidig blev vist live på TV2 Sport, og en af værterne var den tidligere tennisspiller Kenneth Carlsen. Kampene består af fire singler og en double, og der er 100.000 kroner på højkant.

Sverige fører

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) holdt først en kort tale, og inden kampene blev der sunget både den danske og svenske nationalsang af Miriam Gardner, der sidste år vandt sangkonkurrencen 'All together now' på Kanal 5.