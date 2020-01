Se billederne: Skolepatruljeelever blev hædret for deres indsats

Januar er ikke den sjoveste uge at være skolepatrulje i, men uanset regn, blæst eller sne, står de troligt klar til at hjælpe andre skolebørn sikkert over vejen. Uge fem blev dog lidt sjovere, da Nordsjællands Politi og de nordsjællandske kommuner har valgt at overraske skolepatruljer på mange forskellige skoler, og anerkende dem for deres store indsats.

Bedre til at stå tidligt op

"Selvfølgelig skal eleverne hyldes for deres store indsats. Hver dag, uanset vejret, tager skolepatruljerne et stort ansvar, når de hjælper deres skolekammerater sikkert over vejen. Deres indsats er med til at højne trafiksikkerheden ved skolerne, og det er både Nordsjællands Politi og de nordsjællandske kommuner meget taknemmelige for," fortæller Kenneth Grønberg, Nordsjællands Politi, i en pressemeddelse.

I en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring har gennemført blandt 2.854 skolepatruljeelever, siger næsten ni ud af ti, at de er glade for at være skolepatrulje, og at det, der betyder allermest for dem, er, at de har hjulpet andre i trafikken.

Desuden siger over halvdelen af eleverne, at de er blevet mere ansvarsbevidste og bedre til at passe på sig selv i trafikken, fordi de er med i en skolepatrulje. Og noget, som sikkert vil glæde mange forældre: 36 % af eleverne svarer, at de er blevet bedre til at stå tidligt op på grund af deres arbejde i skolepatruljen.