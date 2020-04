Se billederne: Sanger og guitarist spillede for beboere

Det var nærmest som en lille udendørs koncert, som beboerne på Skovgården i Værløse onsdag i sidste uge var inviteret til.

Fællessangen fandt sted i gårdarealet, hvor sanger og guitarist Ole Sterndorff sang og spillede for de fremmødte, der kunne synge med på 'Jeg ved en lærkerede', 'Svantes lykkelige dag' og 'Det er i dag et vejr'. Det var heldigvis et dejligt solskinsvejr i gården, hvor beboerne nød musikken og samværet på afstand. lmv