Se billedserie Alle over 12 år kunne blive testet ved Farum Bytorv. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Overraskende mange mødte op til coronatest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Overraskende mange mødte op til coronatest

Farum Bytorv lagde i sidste uge parkeringsplads til gratis coronatest for alle. Det tog så mange imod, at ikke alle nåede at blive testet, og det skabte vrede blandt de fremmødte

Furesø Avis - 21. august 2020 kl. 11:07 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag i sidste uge var det muligt for alle over 12 år at blive testet gratis for coronavirus på Farum Bytorv fra kl.10.30-15. Det skete i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Farum Bytorv, og interessen var overvældende, fortæller centerchef Kenneth Barenholdt.

"De første stod allerede og ventede to timer før, at testcenteret var kommet op. Det kom bag på os. Køen spærrede for indgangen til bytorvet, og vi måtte sætte orange kegler og rød-hvidt bånd op, så køen blev indhegnet," fortæller han, og vurderer, at der har hele tiden var omkring 120 mennesker i kø.

Tumult til sidst

Det var især ældre borgere, der mødte op for at blive testet, og det krævede ingen tidsbestilling. På grund af det varme sommervejr gik de hos Café Petrine ud med danskvand til de ventende.

"Det hjalp lidt på humøret, og folk var standhaftige i det gode vejr. Der var en god stemning, hvor der blev sludret, og folk var gode til at holde afstand," siger Kenneth Barenholdt.

Han beskriver det som en fin dag alt i alt, men den gode stemning fik dog et knæk til sidst, da køen blev lukket ned for nye personer allerede før kl.14. Der blev sat et skilt op, som viste, hvor langt køen måtte gå til. Det blev mange vrede over.

"Der blev lidt tumult, da de lukkede for køen. Der var nogle, der begyndte at råbe af personalet, fordi køen ikke var slut. Der var også folk, der gik ind og fjernede skilte. De unge mennesker i testcenteret var rimelig rystede, det var en lidt ærgerlig slutning," siger Kenneth Barenholdt.

Han er derfor i tvivl, om det ville lave et lignende tiltag igen.

"Det var ment som en god ting og som en hjælp. Nu må vi gå i tænkeboks, om vi vil gøre det igen," siger han.