Se billederne: Naboer fejrede Dronningen med fællessang og lånt flagstang

Naboerne har på grund af corona startet en kaffeklub, der mødes udenfor hver dag - også til 80 års fødselsdag

Furesø Avis - 17. april 2020 kl. 14:55 Af Af Louise Mørch Vilster

Der var torsdag kl.12 mange steder i landet, hvor Dronningens 80 års fødselsdag blev fejret med fællessang. Og i Værløse var ingen undtagelse. På KolleKollevej havde en række beboere taget initiativ til at mødes i den fælles have med flag, lagkage og fællessang. Det var Kirsten Nissen på 69 år, som havde fået idéen efter Facebooksiden "Danmark synger for Dronningen", som tirsdag havde samlet mere end 120.000 medlemmer.

"Jeg ville også gerne have haft en flagstang til Dronningens fødselsdag, men det krævede en masse godkendelser. I stedet lånte jeg en flagstang fra min datter, og vi havde taget en højtaler med ud, så vi kunne synge med på de fire fællessange fra Philip Faber. Det var knald på højtaleren. En af de andre havde lavet en masse kage, det var helt fantastisk," siger hun.

Mødes på legepladsen I ejendommen er der i de seneste uger kommet et meget stærkere sammenhold, da de på grund af corona har startet en udendørs kaffeklub. Dem der kan og har lyst mødes kl. 15 hver dag på legepladsen til en kop kaffe. Idéen kom en dag, da Kirsten Nissen snakkede med en af naboerne over hækken.

"Coronaen har gjort noget godt, for vi har startet en kaffeklub. Jeg spurgte, skal vi ikke tage vores kaffe og sætte os hen på legepladsen, og så kom der flere til. Nu er vi 7-10 der mødes hver dag og tager egen kaffe med. Det er en hyggelig snakkeklub, da vi ikke skal så meget for tiden. Før vidste vi hvem, hinanden var, men nu vi er kommet meget tættere på hinanden," siger hun.

Er ikke hårdt ramt Kirsten Nissen mener, at ens naboer er meget mere spændende, end man lige går og tror, og hun håber, at det sociale samvær vil fortsætte efter corona. Selvom det er en vanskelig tid for særligt de ældre borgere, er de fortrøstningsfulde i kaffeklubben, der mest består af pensionister.

"Vi er oppe i årene, men vi er ikke særligt bange. Jeg synes ikke, at vi er særlig hårdt ramt, for vi er frisk gående, og vi finder tidspunkter til at handle, hvor der ikke er andre. Vi bekræfter hinanden i, at vi har et godt liv i Værløse, hvor vi er tæt på grønne områder, og vi har fast indtægt," siger hun og griner.

Kirsten Nissen mener, at det nye sammenhold giver en tryghed, også efter krisen.

"Jeg tror, at det vil afføde en større tryghed, for det bliver lettere at spørge hinanden om hjælp," siger hun.