Se billederne: Halveret indsamling fik fat i over 100 kilo affald

Lokalformand Carsten Juel vurderer, at antallet af indsamlere var halveret, da folk stadig er lidt bekymrede for virussen.

"Vi havde en ni-ti indsamlingshold ude, og vi plejer cirka at have det dobbelte, så der var ikke så mange, som vi plejer," siger han til Furesø Avis.

Indsamlingsholdene fik dog samlet hele 105 kilo affald op. Heriblandt 375 stykker plastik, for netop plastikaffald var i fokus i år.

"Et af holdene fandt også resterne fra en skovtur, hvor der var en del flasker," siger Carsten Juel.

"Formålet med sådan en dag er også at få talt om affald og genbrug i det hele taget," siger Carsten Juel.

Måske indsamling næste år

Beslutningn om at aflyse landsindsamlingen i foråret var en overordnet beslutning. Carsten Juel regner med, at der til næste forår atter er indsamling på traditionel vis, men at det selvfølglig er afhængigt af coronasituationen til den tid.