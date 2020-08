Se billederne: Buick, Jaguar og Rolls-Royce mødtes ved Furesøbad

Til træffet var der alt fra Citron til Ford Escort, Jaguar og Rolls-Royce. Tonny Jakobsen har selv en Buick Roadmaster fra 1952, som er sin eneste af sin slags i Danmark. Veteranbilejerne mødes også jævnligt for at tage ud at køre sammen, men der er stor forskel på, hvor meget de enkelte kører i dem. Tonny Jakobsen vil med veteranbiltræffet gerne skabe aktiviteter for borgerne.

"Vi havde et prøve-træf ugen før, hvor der kom mange forbi, for at se hvad det var. De virkede interesseret i, at der sker noget i området. Det er meget passion hos bilejerne, og det er hyggeligt at tale om, hvorfor kærligheden lige faldt på dén bil. Jeg tror, at det kommer til at sprede sig som ringe i vandet," siger han.