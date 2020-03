Se billederne: Børnerytmik i Galaksen

Se billedserie Børnerytmik i Galaksen er for børn fra 1-4 år, som er delt ind i to forskellige hold. Foto: Jan F. Stephan

Furesø Avis - 04. marts 2020 kl. 08:12 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var i weekenden en masse glade børn til børnerytmik i Galaksen, som blev styret af den faste rytmepædagog Louise Lyck Rise.

Hun har en bachelor i musik og er efteruddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium. Derudover hun uddannet pædagog og er i gang med en videreuddannelse til pædagogisk konsulent.

Louise Lyck Rise har let ved at få idéer til nye måder at udfordre børnenes motorik og fantasi på og har i mange år arbejdet med rytmik i aldersgruppen 0-18 år.

"Rytmikken kan det hele. Der er både fantasi, musikalitet og motorik samlet i én pakke. Men kriteriet for mig er, at børnene er glade," siger hun.

Børnenes fantasi Det er anden gang, at der var børnerytmik i Galaksen i år, og de to sidste gange i foråret finder sted lørdag den 28. marts og lørdag den 25. april. De to første hold er rytmik for 1-2 årige, mens det sidste hold er for 3-4 årige.

Louise Lyck Rise tager både guitar, bolde og faldskærm i brug, og det vigtigste er at fastholde børnenes interesse.

"Det handler meget om at gribe børnenes fantasi, man kan sagtens mærke, hvis man ikke har dem. Når jeg kan se, at jeg ikke længere har dem, så skifter vi til en anden leg," siger hun.

For de mindste børn er der især fokus på at kravle hoppe og rulle og på at udvikle børnenes sanser.

"Vi starter med at sige goddag til kroppen på for eksempel maven og ryggen, så de får kropsbevidsthed," siger Louise Lyck Rise.

Uformel kvalitetstid Derefter fortæller hun en historie og spiller guitar, og der bliver blandt andet leget med bolde, rasleæg og hulahopringe.

Timen sluttes af med, at der bliver sunget farvelsang.

"Der er en helt klar form, og vi har rigtig mange gengangere. Det handler om at have kvalitetstid med sit barn," siger hun.

Der er ingen tilmelding til børnerytmik, og det skaber også en særlig stemning, mener Louise Lyck Rise.

"Man kan bare møde op. Det gør det dejligt uformelt."