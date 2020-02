Sangskriver fra Farum med i stor talent-camp

"Jeg håber at møde andre, som jeg kan udveksle ideer med og lade mig inspirere af. Både for at udvide mit netværk og samtidigt få gode tips til at blive endnu bedre til at skrive gode sange med andre. Der sker noget nyt, hver gang flere mødes og skal skrive en sang fra bunden," fortæller Pil Jeppesen i en pressemeddelelse.

At tage på camp for at skrive sange sammen med andre er helt almindelig praksis for de professionelle sangskrivere, der lever af at skrive og producere hits til de største internationale stjerner. Men at sætte de talentfulde, yngre sangskrivere sammen med de professionelle på en camp, hvor de skriver sammen, er unikt i en dansk sammenhæng.