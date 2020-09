Sangaften med John Høybye er aflyst

aflysning Furesø Avis har tidligere omtalt en sangaften i Farum Lokalhistoriske Forening under ledelse af komponist og korleder John Høybye. Men arrangementet, der skulle være fundet sted den 24. september, er nu aflyst på grund af corona. Sangaftenen er allerede blevet udskudt én gang, da det først var planlagt i april.

Arrangementet er nu udsat.

"Det er John Høybye indforstået med, så vi håber meget, at vi inden for overskuelig fremtid kan få virussen så meget på afstand at aftenen bliver mulig." lmv