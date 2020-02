Furesø Kommune har sendt et brev til indenrigsministeren med protest over en kommende udligningsreform. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Samlet byråd i Furesø protesterer over udligningsudspil

Alle gruppeformænd skriver under på brev til indenrigsministeren

Furesø Avis - 21. februar 2020 kl. 10:38 Af Jens Berg Thomsen

protest Alle gruppeformænd i byrådet i Furesø har skrevet under på et brev, der er sendt til indenrigsminister Astrid Krag (S). I brevet protesteres der over de udligningsforslang, som regeringen har lagt frem, og som betyder, at Furesø skal til lommerne.

"På 10 år er Furesøs bidrag til udligning steget med 100 pct. - fra 160 mio. kr. i 2009 til 320 mio. kr. i 2019. Med regeringens nye udligningsforslag belastes Furesø med yderligere ca. 44 mio. kr. Det er urimeligt, skriver et samlet Furesø Byråd," skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Byrådet anfører, at "Furesø blev født med Danmarkshistoriens største kommunale gæld på milliarder kroner og en særskat i Farum-delen af kommunen. Gennem et bredt samarbejde har Furesø Byråd kæmpet for at få styr på økonomien. Særskatten er væk, og gælden er reduceret til 2,3 milliarder kroner," står der.

"Hvis regeringens udspil til en udligningsreform bliver en realitet, vil hele 20 pct. af Furesøs budget fremover blive anvendt til udligning og afvikling af gælden fra Farum-tiden. Det hænger ganske enkelt ikke sammen. Vi er nødt til at insistere på en løsning, hvor Furesø ikke bliver så hårdt ramt af udligningen, og hvor Furesøs særlige udfordringer med at afvikle gæld fra før kommunesammenlægningen, indgår i en samlet løsning. Det er urimeligt, at Furesø skal bidrage til kommuner, der har en lavere skat og et højere serviceniveau," lyder det fra byrådet.

Udgiften til afvikling af gælden fra de glade Farum-dage udgør 123 millioner kroner, og det svarer ifølge pressemeddelelsen til mere end den samlede udgift til hjemmepleje i Furesø Kommune.

Furesø er særligt udsat

Politikerne skriver til indenrigsministeren, at Furesø bør komme i betragtning til en ny pulje for særligt udsatte kommuner i hovedstadsregionen, og at demografi bør vægtes højere i udligningssystemet.

"Demografi bør vægtes højere i udligningssystemet. Med de nuværende vægte bliver Furesø underkompenseret med knap 100 mio. kr. om året i forhold til de stigende udgifter, som vi forudser på ældreområdet, hvor vi bliver mere end 60 pct. flere +80-årige frem mod 2030. Selskabsskatter, der overstiger 50 pct. af landsgennemsnittet, bør indgå med 75 pct. i udligningssystemet. Der skal indføres en begrænsning i stigningstakten for bidrag til udligning, så bidraget maksimalt kan stige med væksten i udskrivningsgrundlaget," skriver politikerne.