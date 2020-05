Cykelværkstedet er igen åbent, som kommer kommunens cykelpark til gavn. Foto: Furesø Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Sårbare borgere vender tilbage til hverdagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sårbare borgere vender tilbage til hverdagen

Videopkald og gåture har været livlinen for de sårbare borgere, mens væresteder og aktivitetstilbud har været lukkede

Furesø Avis - 11. maj 2020 kl. 12:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sårbare Hverdagen er nu også ved at vende tilbage for de sårbare borgere i Furesø. Kommunens væresteder og aktivitetstilbud er ved at genåbne, og indtil da har telefoner, videoopkald og gåture under åben himmel været livlinen mellem kommunens medarbejdere og brugerne.

I Lynghuset er cirka 20 udviklingshæmmede borgerer mødt ind til deres arbejde, mens fritidsdelen først åbner senere, fortæller Jacob Arnstrup, leder af Lynghuset på Kirke Værløsevej i en pressemeddelelse.

"Gennem hele lukkeperioden har vi haft fokus på at holde fast i borgernes hverdag. Vi har gået ture med dem, der havde brug for det, sikret at der bliver vasket tøj og købt ind. Derfor har vi dagligt været i kontakt med alle, der har haft behov for det. Men nu kommer der igen indhold i deres dagligdag, og det har været savnet," siger han.

Fleksibelt Cykelværkstedet i Lynghuset er inddelt i båse, og gartnerteamet kan fint holde afstand på udearealerne. Produktionskøkkenet, der leverer mad til borgere i eget hjem, har kørt på nødblus men fortsat leveringerne. Nu bliver det igen et pædagogisk tilbud, hvor de tilknyttede borgere får opgaver og ansvarsområder.

Selv krea-værkstedet kører videre, men da et par borgere ikke kan komme i huset af helbredsmæssige årsager, har de fået sendt aktivitetskasser sendt hjem, så de stadig kan passe deres arbejde. Det er især vigtigt med den form for fleksibilitet, mener formand for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv i Furesø Kommune, Mathilde Powers (S).

"Psykisk og socialt udsatte borgere er nogle af dem, jeg har været mest bekymret for, ville blive ramt hårdt under krisen her. Det er mennesker, der ofte trives med helt faste rammer og en genkendelig hverdag. Derfor er jeg stolt over, at de og medarbejderne i fællesskab har fået den svære situation vendt til en ny og god hverdag," siger hun blandt andet i pressemeddelelsen.