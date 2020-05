Så er de første jordbær klar

"Årets første jordbær har Dessertdragen tryllet til en smuk jordbærkage, som vi i år har givet til personalet på Ryetbo Plejehjem i Værløse med tak for indsatsen. Mange gør en ekstra indsats f.eks. for de ældre borgere i denne tid," skriver Rokkedyssegaard-indehaverne Torben Bo og Lisbeth Toft Christensen.

"Det har været et særligt forår på grund af Corona situationen. "Vi er som alle andre påvirket, men har holdt fuldt fokus på at plante, dyrke og nu også høst til gårdbutikken," skriver de to og fortæller, at der kommer flere og flere jordbær i takt med, at dagene går i denne tid.