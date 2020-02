Se billedserie Khalil Ahmed viser rundt i Farum Midtpunkt, hvor han som SSP-konsulent er godt kendt. Foto: Louise Mørch Vilster

SSP-konsulent: Der er rigtig meget, der fungerer i Farum Midtpunkt

Farum Midtpunkt er med sine 4000 beboere som en by i byen. SSP-konsulent Khalil Ahmed viser rundt i boligområdet, som han sammen med resten af SSP–samarbejdet gør meget for at løfte

Furesø Avis - 08. februar 2020 kl. 09:19 Af Louise Mørch Vilster

Det er sidst på eftermiddagen i Farum Midtpunkt men stadig lyst. SSP-konsulent Khalil Ahmed er taget med på en gåtur i området for at fortælle om kommunens SSP-arbejde, men også for at vise en anden side af Farum Midtpunkt, end den der handler om hashhandel og unge der hænger ud og skaber utryghed. Farum Midtpunkt huser 4000 beboere, og er nærmest som en by i byen. Vi starter ved ejendomskontoret, der ligger tæt på den store kunstgræsbane, som denne vinterdag er tom for mennesker, men som ser ny og velholdt ud.

"Det er en dejlig, smuk fodboldbane, som de unge kan spille på. Faciliteterne er superfede," siger han begejstret.

36-årige Khalil Ahmed er selv opvokset i Bagsværd, og har boet mange år i Søborg. Men han har siden 2007 arbejdet med børn og unge i Furesø Kommune, og er derfor et kendt billede i både Farum, Værløse og Hareskovby. Han har arbejdet i både fritidsklubber, væresteder og som koordinator for det opsøgende arbejde, inden han blev kommunens SSP-konsulent.

"Jeg startede med at arbejde i Farum Midtpunkt i 2007, så jeg har gået her i rigtig mange år. Jeg har også været ansat i seks år i fritidsklubben i Hareskovby og senere i Værløse. Så jeg kender rigtig mange af de unge, og det gør, at i stedet for at være kendt som SSP-konsulent, så er jeg kendt som Khalil," siger han.

Gadeplansmedarbejdere SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politiet og formålet er, at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Det gælder både alvorlig kriminalitet, men der er også et øje på børn og unge, der etablerer sig i uhensigtsmæssige grupperinger. Som noget relativt nyt er der også kommet SSP+, som er målrettet unge mellem 18-25 år, som har begået gentagen eller personfarlig kriminalitet, og som har brug for en koordineret indsats for at komme ud af kriminalitet og mistrivsel.

Som SSP-konsulent er der mange forskellige opgaver, der hele tiden tikker ind, og Khalil Ahmed fungerer også som konfliktmægler mellem børn og unge, eller mellem unge og voksne.

"Jeg er den person, som skal forbinde samarbejdspartnerne. Jeg har for eksempel et ugentligt møde med politiet. Tidligere var der kun fokus på dem under 18 år, men nu er der også SSP+, som har fokus på at hjælpe unge over 18 år ude af en negativ spiral. På den måde har vi fået et ekstra ben," fortæller han.

Khalil Ahmed har fem gadeplansmedarbejdere, og hver aften er der en medarbejder ude i både Farum og Værløse, der går faste ture og opsøger de unge. Gadeplansmedarbejderne kommer derfor også ofte i Farum Midtpunkt,

"De dækker ikke kun Farum Midtpunkt, for det er med til at stigmatisere et område, hvis der kun en gadeplansmedarbejdere her. Vi skal også give service til borgerne i resten af Farum, og vi har institutioner, der bliver brugt efter lukketid af unge mennesker, og der er vi også nødt til at opsøge dem," siger Khalil Ahmed.

Negative historier Det ærgrer ham, at der har været en del negative historier om Farum Midtpunkt i medierne og særligt en række artikler i BT i sommer, mener han, har skadet boligområdets ry. I artiklerne fortalte beboere om åbenlys hashhandel, trusler om tæv, og fortæller at de ikke tør forlade lejlighederne om aftenen. Det skulle ifølge BT dreje sig om en gruppe mænd mellem 20-30 år. Ifølge Khalil Ahmed tegner artiklerne et billedet af Farum Midtpunkt, som han ikke mener tegner det fulde billede.

"Vi prøver at løfte området, og vi prøver at ændre den negative fortælling om området i samarbejde med boligselskabet og politiet. Vi ved samtidig, at der er udfordringer, men jeg synes, at det nogle gange at det negative kommer det til at fylde for meget. Jeg blev en lille smule overrasket, over den storm der blev skabt igennem artiklen i BT. Det skaber utryghed, for dem som måske lige er flyttet hertil, og dem, der bor andre steder i kommunen bliver bekræftet i deres negative syn på Farum Midtpunkt," siger han.

På vej mod fritidsklubben Regnbuen støder vi tilfældigvis ind i beboeren Jesper, der hilser hjerteligt på Khalil Ahmed og giver håndslag.

"Jeg har en journalist fra Furesø Avis med, for at folk ikke skal være så bange for at gå rundt i Farum Midtpunkt," siger Khalil Ahmed.

"Hold da op, man skulle tro, det var Nørrebro," siger Jesper og griner.

Han er i midten af 20'erne, men Khalil Ahmed har kendt ham siden, han var kun 13 år i forbindelse med sit arbejde. Jesper er selv træt af de negative historier om boligområdet.

"Du kan godt se, der er ikke nogen, der hænger ud nogen steder. Det er godt at fortælle de gode historier, så folk gider flytte hertil," siger han.

Er der mange negative historier?

"Meget. Folk får det til at lyde som om, at fordi man står fire gutter sammen og ryger, så står der fire bandemedlemmer. Det er jo ikke sådan. Det er bare et lille, stille og roligt samfund, hvor vi alle sammen kender hinanden i bund og grund. Historierne skifter også meget fra person til person. Vi synes, det er meget hyggeligt herude og fredeligt. Der er dejlige, smukke arealer og børnevenligt," siger han, og fortæller, hvor der er de flotteste blomster om sommeren.

Fritidsklu Da vi går videre, fortæller Khalil Ahmed, at han ikke prøver at negligere de problemer, som der findes i området.

"Men jeg synes, det er ærgerligt, at man glemmer, at der også er rigtig meget, der fungerer. Der bor altså over 4000 beboere her fordelt på 28 blokke, og selvfølgelig vil der være nogle beboere, der føler, at der er nogen, der larmer, eller at der nogen, som hænger ud," siger han.

For nyligt fandt politiet skarptladte våben i en lejlighed i Værløse, og to unge mænd blev derfor varetægtsfængslet. Khalil Ahmed tror, at fundet havde fået en større opmærksomhed, hvis det var sket i Farum Midtpunkt.

"Havde det nu været her, så havde der været et ramaskrig, og så havde man fået alle de negative historier som: Ja det er også en ghetto, og der bor mange kriminelle, og der er bander. Men du har ikke hørt alle de negative historier fra Værløse. Der var i stedet en tilbøjelighed til at sige, at det er nogle enkelte personer, der har gjort noget," mener han.

Da vi nærmer os Regnbuen, kommer en flok piger på heste pludselig ridende forbi, som hører til fritidsklubben. Indenfor er stemningen afslappet og Regnbuens leder Karin Larsen tager imod. Hun har været leder af Regnbuen i mange år, og hun er også med i samarbejdsforummet med politiet og boligforeningen.

"Det er godt at have et tæt samarbejde med Karin, for hun har mange af de unge her, og hun kender dem godt," siger Khalil Ahmed.

Karin Larsen fortæller om et nyt initiativ om pigefodbold, som finder sted i foråret, hvor trænere fra FC Nordsjælland kommer og træner pigerne, der er mellem 10-16 år.

"Vi laver et arrangement på de fede fodboldbaner i april, maj og juni og slutter bagefter af med burgere og sodavand på Regnbuen. Det er selvfølgelig for at få boostet pigefodbold, men også for at komme i kontakt med piger, der vil gå til fodbold eller i klub," siger hun.

Værested for piger Der er for nyligt kommet ekstra fokus på at skabe fritidstilbud til pigerne i Farum Midtpunkt og ikke mindst for dem med anden etnisk baggrund. Derfor har SSP i samarbejde med boligselskabet oprettet et pigeværested, hvor en af gadeplansmedarbejderne er tovholder. Der er cirka 30 piger, der er tilknyttet værestedet.

"Der er blevet stiftet en forening, så pigerne kan være selvkørende og skal stå på egne ben. Vi skal lave en masse aktiviteter for pigerne, der primært er med anden etnisk baggrund. De laver alt lige fra at se film til at planlægge ture, og vi er lige nu ved at planlægge en udlandsrejse for dem," siger Khalil Ahmed.

Der findes også et ungehus i Farum Midtpunkt, men ifølge Karin Larsen var der brug for et sted, der kun er for piger.

"Det handler også om, at de har brug for et værested, hvor de kan sætte deres egen dagsorden. Der har været en tendens til gennem årene, at drengene gerne ville bestemme lidt. Nogle gange lidt i sjov, nogle gange lidt mere i alvor. De kan have været lidt styret af drengene, eller at drengene ikke syntes, at pigerne skulle være med. Så der har været et behov for, at pigerne kunne have noget fællesskab sammen, der var deres," siger hun.

Karin Larsen mener ikke, at der er et problem med utryghed hos børnene og de unge, der færdes fritidsklubben eller i Farum Midtpunkt. Efter skolereformen har de i fritidsklubben ikke længere unge op til 18 år, men i stedet bliver de meldt ud efter 9. klasse. Det har givet en bedre dynamik, mener hun.

"Det som vi måler på, er om vores børn og unge, der kommer her, er trygge. Vi har ikke haft nogen forældrehenvendelser i mange år. Der er også sket den ændring, at klubalderen ikke går så højt op mere. Det betyder, at man tager toppen af nogle, som før godt kunne være lidt problematiske. Det påvirker et sted, hvis der er flere yngre børn," mener hun.

Kæmpe fester Der kan dog sagtens være unge, der bruger udendørsarealerne i weekenden og afleverer det i knap så pæn stand.

"Vi har i weekenden, nogle der fester, og vender borde-bænke sæt lidt på hovedet, men egentlig hærværk har det ikke været. Man kan færdes rundt i vores miljø, og man møder søde unge mennesker. Og så kan man måske være uheldig og møde nogen, der virker lidt usympatiske. Men ofte handler det om, hvordan man møder hinanden, og hvad der efterfølgende sker. Bliver de mistroiske, så reagerer de omgående, fordi følelserne sidder udenpå tøjet. Men generelt har jeg ikke oplevet det problematisk," siger hun.

Det er dog ikke kun i Farum Midtpunkt, at de unge mødes for at feste. Faktisk er der langt større problemer med fester i andre steder i kommunen. Khalil Ahmed fortæller, at der sidste sommer var et stort problem med unge, der holdt kæmpe fester forskellige steder i kommunen i et omfang, som de i kommunen ikke har oplevet før. Sammen med gadeplansmedarbejderne har han været nødt til at rykke ud til festerne, men det har været sin sag at lukke dem ned, når der er over 100 mennesker, og unge fra andre kommuner, som de ikke kender. Det drejer sig primært om unge, der går i ottende og niende klasse.

"Der har været fester rigtig mange steder i kommunen. Især ved Hareskovby og i Værløse har vi haft rigtig mange af de store fester, hvor der virkelig er fyret op for musikken med sound box, og hvor der har været klager til politiet, og vi er blevet kontaktet. Men der har også været fester her i Farum på Stavnsholtskolen, hvor de unge fester i weekenden og i Furesø Bad ved marinaen. Det er en ny form for ungdomskultur, og de respekterer ikke altid omgivelserne," siger han.

En del af SSP-arbejdet har derfor også været at tage kontakt til forældrene, som måske ikke har set det som et stort problem, og i år vil der være forsøg med at afholde alkoholfrie fester, hvor de unge i stedet kan komme og hygge sig.

"Vi har lavet en ny handleplan om alkohol, og vi har et stort fokus på de unges alkoholvaner. Jeg tror ikke, at det bliver ligeså slemt med festerne til sommer, fordi vi har talt med forældrene, som har fået en øjenåbner om en usund festkultur, hvor der også har været slagsmål. Vi har holdt oplæg for forældrene om risikoadfærd i forbindelse med alkohol, for de unge drikker meget i ottende og niende klasse," siger han.

Lommepengeprojek Sidste stop på turen rundt i Farum Midtpunkt er ved den nyoprettede klub Furesø eSport, som Khalil Ahmed også har været til oprette som led i SSP-samarbejdet. I klubben mødes børn fra 3.-5. klasse og spiller computer under opsyn af voksne, og de fleste af klubbens medlemmer børn og unge er fra andre steder i kommunen, men det er kun godt, mener Khalil Ahmed.

"Grunden til, at vi har placeret eSport her i Farum Midtpunkt, er at det får folk ind andre steder fra kommunen. Derved kan vi få rigtig mange andre børn til at komme herned og dyrke eSport. Vi har fået ansat flere drenge med anden etnisk baggrund til at træne dem," siger han.

De bliver ansat under lommepenge-projektet, som også kendes fra andre kommuner. Lommepenge-projektet skal hjælpe unge i beskæftigelse og samtidig skabe mere tryghed i almene boligområder. Der er også ansatte på ordningen på kommunens biblioteker. Det mener Khalil Ahmed er en af forklaringerne på, hvorfor der ikke er problemer på bibliotekerne uden for den betjente åbningstid, som der ellers er i mange andre kommuner. Lommepengeprojektet er også med til at øge de unges selvværd og give dem en vej ind på arbejdsmarkedet.

Denne torsdag er der fyldt ved computerne i Furesø eSport, og klar til at hjælpe med gode råd er blandt andre 15-årig Ahmet, der selv bor i Farum Midtpunkt, og som er ansat under lommepengeprojektet. Først begyndte han som frivillig, og blev senere ansat.

"Jeg vil gerne bruge min tid fornuftigt. I starten havde jeg ikke et job, og så kunne jeg godt tænke mig at prøve det her, og se hvordan det var. Jeg var her på prøve to gange, for at se, om det var noget, og det synes jeg bestemt. For jeg kan godt lide, når folk spiller, og lide selv at spille, og jeg elsker at hjælpe folk og gøre dem bedre. Jeg har fået masser af respons på, at jeg faktisk hjælper dem, og det gør også mig glad," siger han og smiler.

Ahmet går i niende klasse på Lyngholmskolen i Farum, og han synes, det er en rigtig god idé at få børn og unge udefra til at spille eSport i Farum Midtpunkt.

"Flere unge også fra min skole har et negativt syn på Farum Midtpunkt, og de føler, der er lidt ballade her. Derfor er det fedt, at de finder ud af, at det er en rigtig god by, og at der ikke er kriminalitet, og når de bliver ældre, kan de tage deres venner med," siger han, mens Khalil Ahmed tilføjer:

"Det vil sige, at i fremtiden sætter det sig i hovedet på dem, at det ikke er utrygt, fordi de har haft nogle gode oplevelser her, og det bliver løftet op til at være et godt område."

Selvom Farum Midtpunkt kun er en del af Khalil Ahmeds fokusområder som SSP-konsulent, håber han, at det lykkes at vende fortællingen, og at de samtidig lykkes med at sætte ind over for de problemer, som der findes i boligområdet.

"Vi ved godt, at der er problemer med blandt andet hashsalg, men som helhed går det ret godt. Men nogle gange hænger folk fast i negative historier, som ikke er aktuelle mere. Jeg synes, det er ærgerligt, at man glemmer, at der også er rigtig meget, der fungerer, for det er et velfungerende sted," siger han.