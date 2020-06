Solhøjgård er et af de private fritidsordninger i Farum. I Værløse er alle fritidstilbud kommunale. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: S vil undersøge besparelser i private fritidshjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S vil undersøge besparelser i private fritidshjem

En ny analyse viser, at de private fritidsordninger er væsentlig dyrere for kommunen. Politikerne skal finde besparelser for 20 mio. kr. for 2021, og mindre tilskud og højere forældrebetaling kan komme i spil

Furesø Avis - 14. juni 2020 kl. 11:26 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal findes 20 millioner kroner i besparelser til budgetforhandlingerne for 2021, og derfor skal der ledes alle steder efter måder at spare og effektivisere på. I forbindelse med budgetforhandlingerne sidste år bestilte politikerne derfor en analyse af det samlede FFO-område, der tager udgangspunkt i økonomien på området. Den viser blandt andet, at det er særligt populært at gå i FFO i Furesø for børn fra 4.-6. klasse. Her er andelen af børn, der går i FFO 30 procent højere i Furesø end i Region Hovedstaden samlet set.

"Det er vurderingen, at omkostningerne til området ville være mindst 3 mio. kr. mindre, hvis dækningsgraden i Furesø var den samme som gennemsnittet for region hovedstaden," skriver forvaltningen i en orientering til politikerne.

I Furesø bruger kommunen 71,5 millioner kroner på fritidsområdet, som kommunen selv har indflydelse på, og selvom de private og kommunale ordninger er forskellige bliver de begge finansieret af kommunale tilskud og forældrebetaling og holder begge til i kommunale bygninger.

Ingen lukninger Ud over den store tilslutning giver analysen også andre forklaringer på, hvorfor udgifterne i Furesø er høje sammenlignet med andre kommuner. De private fritidsordninger er for eksempel dyrere for kommunen end de kommunale ordninger og samtidig er der flere og flere børn, der går i de private tilbud. Ifølge udvalgsformand for skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen (S), er der dog ikke nogen forældre, der skal frygte sammenlægninger eller lukning af private FFO'er.

"Der bliver ikke truffet nogen beslutningen om sammenlægninger eller lukninger. Det er ikke på dagsordenen. Men vi har haft brug for at vide, hvordan økonomien hænger sammen," siger han.

Henrik Poulsen fortæller, at det er en bunden opgave at finde de 20 millioner kroner i besparelser i kommunen, og fritidsordninger er kun en lille del i den øvelse.

"Vi er i gang på mange forskellige områder for at se, om der er effektiviseringsmuligheder på velfærdsaktiviteterne," siger han.

Højere forældrebetaling De private tilbud betaler husleje til kommunen, og modtager et bygningstilskud på samme størrelse som huslejen.

Derudover får de private tilbud et tilskud per barn, der svarer til et gennemsnit af de kommunale udgifter, mens de kommunale tilbud kun får et marginalbeløb, når der indskrives et ekstra barn. Det betyder, at det ekstra barn som udgangspunkt er dyrere i de kommunale tilbud.

Det er kun i Farum, at der findes private fritidsordninger, mens der i Værløse kun er kommunale FFO'er. I Farum er der fire private af slagsen, og Henrik Poulsen mener ikke, at der er holdbart, at de private er dyrere for kommunen. Derfor er han klar til at se på forskellige måder at regulere det på. Det kan for eksempel være en højere forældrebetaling eller et mindre bygningstilskud til de private ordninger.

"Det kan være, at bygningstilskuddet skal være mindre, hvis opgaven er at finde penge. En højere forældrebetaling kan også være et apparat, vi kan overveje nøjere, Jeg kan dog godt lide, at vi har en fritidsordning, der er ens for alle, så det kan give en skævhed, vi ikke ønsker," siger han.

Også Tine Hessner (R) mener, at der er brug for de private fritidsordninger, og at de er værd at værne om. Hun understreger, at analysen som politikerne har bestilt ikke tager hensyn til kvaliteten i de forskellige FFO'er, men kun økonomien.

"Der er ikke blevet besluttet noget. Det er en fin analyse, som skal gøre os klogere på de økonomiske mekanismer, og så kan vi forholde os til det kvalitative efterfølgende. Der må ikke ske ændringer i økonomien på bekostning af kvaliteten," mener hun.

Pris ikke afgørende De private FFO'er adskiller sig blandt andet ved at ligge i separate bygninger væk fra skolerne, og det gør også tilbuddet dyrere, da de kommunale bygninger derfor ikke kan bruges i skoletiden til andre aktiviteter. I Farum er Lyngholmskolen den eneste skole, som har alle indskolingselever på egen FFO.

"Det er forvaltningens vurdering, at der vil være et økonomisk potentiale i at optimere udnyttelsen af skolernes bygninger således, at en større andel af eleverne går i FFO på egen skole," skriver forvaltningen til udvalget for skole og ungdomsuddannelse.

Selvom det er en dyrere løsning med bygninger væk fra skolerne, mener Tine Hessner dog, at det er godt givet ud.

"Ja, det er umiddelbar en dyrere løsning, men måske er det ikke prisen, der skal være afgørende. I Farum ligger de adskilt fra skolen, og det er en rigtig fin ting, så børnene bedre kan skelne mellem skole og fritid. Jeg synes, det er en bedre løsning rent pædagogisk," siger hun.

Mangler væresteder Tine Hessner mener især, at der er brug for at se nærmere på fritidsordningerne for de ældste elever, hvor tilslutningen er en del lavere.

"Der er en kæmpe opgave at løse med FFO3 (de ældste elever fra 7.-9. klasse red.), der ligger ret lavt og stikker ud på en ærgerlig måde. Det er beskæmmende få, der går i klub, og det skal de ikke tvinges til, men jeg taler med mange forældre, der mener, at der mangler mødesteder og væresteder. Det eneste sted, hvor det fungerer, er i Hareskov. Det behøver ikke at være fine, dyre steder, men det er en nød, vi skal have knækket i udvalget," siger hun.

I forhold til hvilke besparelser, der kan komme i spil på FFO-området har Tine Hessner ingen kommentarer før budgetforhandlingerne på området.

Hos Venstre kan Berit Torm godt forstå, hvis den økonomiske analyse giver anledning til bekymring hos de private fritidshjem.

"De private fritidshjem er meget populære, og jeg har ikke fantasi til at tro, at der skal ske noget med dem. Det er noget, der har været oppe mange gange, og de private fritidshjem er jævnligt bekymret. Vi har 20 millioner, der skal findes, så vi må kigge på ting, der kan gøre anderledes, og finde de steder, der gør mindst ondt. Vi får mange analyser, og jeg forstår godt, at de private fritidshjem bliver bekymret når de ser det, for det er rent tal, og der er intet kvalitativt. Men jeg vil i hvert fald sige, at vi vil kæmpe for, at der ikke sker ændringer," siger hun.